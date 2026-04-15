Американская служба доставки признала, что заказ для Трампа в Белый дом — постановка

DoorDash: доставка еды Трампу в Белый дом была постановкой
Jonathan Ernst/Reuters

Доставка заказа из McDonald`s в Белый дом была постановочной, но женщина — настоящий курьер, а не актриса. Об этом заявил представитель компании по доставке DoorDash Джулиан Кроули в соцсети Х.

«Никто и не утверждает, что это была настоящая доставка. Совершенно очевидно, что это было запланированное мероприятие, чтобы обратить внимание к новой политической инициативе. Утверждения, что Шэрон подставная, подсадная или актриса, в корне неверны и безосновательны», — написал он.

Шэрон Симмонс действительно работает курьером и приняла участие в этом в знак поддержки, добавил Кроули.

Как выяснили пользователи соцсетей, женщина участвовала в разных мероприятиях Республиканской партии, также активно поддерживала реформу об отмене налогов на чаевые. После посещения Белого дома курьер призналась, что в 2025 году получила $11 тысяч (около 860 тыс. рублей) чаевыми, и смогла оплатить лечение рака для супруга.

13 апреля президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в компании сотрудницы службы доставки, которая привезла ему заказ из сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Во время пресс-конференции президент давал слово курьеру, и она отвечала на вопросы. Сотрудники СМИ, в свою очередь, поинтересовались, хорошие ли чаевые дают в Белом доме. Американский глава сразу же вручил женщине купюру. Позже выяснилось, что глава государства отдал сотруднице службы $100 (около 7,6 тыс. рублей).

