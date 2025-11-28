«Казначейство Ее Величества может передумать». Лондон вывел активы «Лукойла» из-под санкций

Великобритания временно отменила ограничения в отношении международных активов «Лукойла», говорится в заявлении Управления по применению финансовых санкций. Лицензия будет действовать до 26 февраля. Британские власти подчеркивают, что в любой момент могут «изменить, отозвать или приостановить ее действие». Ранее минфин США продлил лицензии на часть «дочек» «Лукойла» до 13 декабря.

Правительство Великобритании выдало лицензию на продолжение операций с компанией Lukoil International GmbH, которая включает все зарубежные активы «Лукойла». Международные активы российской компании вывели из-под санкций до 26 февраля.

«Любое действие, которое в противном случае нарушало бы запреты, предусмотренные пунктами 11–17 и 18C Регламента о России, освобождается от этих запретов в объеме, необходимом для реализации разрешений, предусмотренных настоящей лицензией», — говорится в тексте лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Генеральная лицензия INT/2025/8031092 гласит, что средства, предназначенные для Lukoil International GmbH или ее «дочек», должны поступать на замороженный счет, если компания все еще контролируется «Лукойлом» «прямо или косвенно». Деньги могут быть использованы, только когда изменится владелец.

Одновременно лицензия разрешает британским финансовым учреждениям обрабатывать платежи в рамках разрешенных операций.

«Казначейство Ее Величества может в любое время изменить, отозвать или приостановить действие данной лицензии», – говорится в тексте.

Лондон ввел санкции против «Лукойла» 15 октября. Под ограничения тогда также попали Национальная система платежных карт России, 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

Через неделю о санкциях в отношении «Лукойла» объявил также американский минфин, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Позднее на часть «дочек» лицензии продлили до 13 декабря.

«Не понял, что происходит»

Президент России Владимир Путин, общаясь 27 ноября с журналистами в Бишкеке, заявил, что не понимает, зачем США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Он признался, что это стало для него неожиданностью.

Вашингтон заявил об ограничительных практически сразу после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже в середине августа.

«А потом бум — при полном здоровье нарождающихся новых отношений санкции. Которые разрушают наши отношения», — рассказал Путин.

«Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я тогда даже не понял — а что происходит?» — отметил он.

«Лукойлу» принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах. Компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и Республике Конго.

27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что американский бизнесмен Тодд Боэли с группой инвесторов из ОАЭ сформировал консорциум, который поборется за покупку активов. Он уже подал заявку на получение лицензии минфина США, чтобы осуществить сделку.

Ранее «Известия» писали, что компания Ramoco Fuels хочет взять в лизинг все 194 АЗС, расположенные в США. В «Лукойле» эту информацию опровергли.

Три румынские компании выразили намерение выкупить активы «Лукойла» в Румынии, включая НПЗ и сеть АЗС. Активы российской компании в Болгарии хотят выкупить власти этой страны.