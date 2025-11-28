На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

«Казначейство Ее Величества может передумать». Лондон вывел активы «Лукойла» из-под санкций

Британские власти вывели из-под санкций Lukoil International
true
true
true
Великобритания временно отменила ограничения в отношении международных активов «Лукойла», говорится в заявлении Управления по применению финансовых санкций. Лицензия будет действовать до 26 февраля. Британские власти подчеркивают, что в любой момент могут «изменить, отозвать или приостановить ее действие». Ранее минфин США продлил лицензии на часть «дочек» «Лукойла» до 13 декабря.

Правительство Великобритании выдало лицензию на продолжение операций с компанией Lukoil International GmbH, которая включает все зарубежные активы «Лукойла». Международные активы российской компании вывели из-под санкций до 26 февраля.

«Любое действие, которое в противном случае нарушало бы запреты, предусмотренные пунктами 11–17 и 18C Регламента о России, освобождается от этих запретов в объеме, необходимом для реализации разрешений, предусмотренных настоящей лицензией», — говорится в тексте лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI).

Генеральная лицензия INT/2025/8031092 гласит, что средства, предназначенные для Lukoil International GmbH или ее «дочек», должны поступать на замороженный счет, если компания все еще контролируется «Лукойлом» «прямо или косвенно». Деньги могут быть использованы, только когда изменится владелец.

Одновременно лицензия разрешает британским финансовым учреждениям обрабатывать платежи в рамках разрешенных операций.

«Казначейство Ее Величества может в любое время изменить, отозвать или приостановить действие данной лицензии», – говорится в тексте.

Лондон ввел санкции против «Лукойла» 15 октября. Под ограничения тогда также попали Национальная система платежных карт России, 51 судно, связанное с Россией, Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк.

Через неделю о санкциях в отношении «Лукойла» объявил также американский минфин, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября. Позднее на часть «дочек» лицензии продлили до 13 декабря.

«Не понял, что происходит»

Президент России Владимир Путин, общаясь 27 ноября с журналистами в Бишкеке, заявил, что не понимает, зачем США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Он признался, что это стало для него неожиданностью.

Вашингтон заявил об ограничительных практически сразу после встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже в середине августа.

«А потом бум — при полном здоровье нарождающихся новых отношений санкции. Которые разрушают наши отношения», — рассказал Путин.

«Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я тогда даже не понял — а что происходит?» — отметил он.

«Лукойлу» принадлежат НПЗ в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в 19 странах. Компания участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ и Республике Конго.

27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что американский бизнесмен Тодд Боэли с группой инвесторов из ОАЭ сформировал консорциум, который поборется за покупку активов. Он уже подал заявку на получение лицензии минфина США, чтобы осуществить сделку.

Ранее «Известия» писали, что компания Ramoco Fuels хочет взять в лизинг все 194 АЗС, расположенные в США. В «Лукойле» эту информацию опровергли.

Три румынские компании выразили намерение выкупить активы «Лукойла» в Румынии, включая НПЗ и сеть АЗС. Активы российской компании в Болгарии хотят выкупить власти этой страны.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами