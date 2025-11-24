В Петербурге продали комплекс ЛЭМЗ за 1,2 млрд рублей

Инвестор выкупил имущественный комплекс ЛЭМЗ на Петергофском шоссе за 1,2 млрд

Имущественный комплекс Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге продали с банкротных торгов за 1,2 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В состав объекта входят производственные корпуса, складские помещения, конструкторское бюро. Комплекс расположен на Петергофском шоссе, он занимает площадь 5,6 гектара.

Летом комплекс ЛЭМЗ выставили на продажу за 1,5 млрд рублей, позже цена была снижена. Покупателем объекта стала компания ООО «ЛэмзПромПарк».

До этого в Шадринске Курганской области действующий завод по производству полимерной упаковки выставили на продажу за 50 млн рублей. Первое объявление о продаже объекта публиковали еще в 2020 году.

В декабре прошлого года в Калуге на территории бывшего завода южнокорейского производителя электроники Samsung, арендуемого российским дистрибьютором VVP Group, началось производство российских серверов под брендом «Гравитон».

Ранее «Севергрупп» нашла покупателя на бывший завод Bosch.