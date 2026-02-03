Мошенники придумали новую схему обмана с оплатой отопления

Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме, обращаясь к ним с обещанием вернуть переплату за отопление. Они рассылают сообщения от лица УК или ЕИРЦ, рассказал RT эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Аферисты сообщают, что жильцу якобы полагается возврат за переплату, вынуждая свою жертву пройти по ссылке для «получения денег». Однако на самом деле это действие приводит к списанию всех средств с банковской карты и взлому аккаунта на «Госуслугах», предупредил эксперт. Уловка заключается в том, что, получая такие сообщения, россияне и не думают, что их могут прислать мошенники – на первый взгляд, информация выглядит правдоподобно и логично.

«Настоящий перерасчет за отопление происходит совсем иначе. Он возможен, если в квартире было холодно или отопление отключали надолго, — пояснил Бондарь. — В таких случаях плата снижается, согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым Постановлением Правительства №354».

Для законного возвращения средств в этом случае составляется специальный акт, после чего сумма перерасчёта отображается на приходящих впоследствии квитанциях – по сути, её автоматически зачисляют в счёт будущих платежей, а не возвращают деньгами, тем более – с помощью смс-сообщений и ссылок, подчеркнул эксперт.

Кроме того, рассчитать переплату можно лишь по данным показаний счетчиков, поэтому не может быть ситуаций, когда внезапно обнаруживается огромная переплата за предыдущие годы – даже если бы такое случилось, об этом жильцу сообщили бы в официальной квитанции, заключил специалист.

Напомним, до этого также стало известно, что мошенники начали использовать в своих схемах тему сильных снегопадов и представляться сотрудниками ЖКХ. Они рассказывают о проблемах, связанных с погодой, чтобы получить от напуганного человека код якобы для «подтверждения заявки», который на самом деле нужен для доступа к банковской карте или подтверждения платежа.

Ранее МВД выявило хищения более чем на 1 млрд рублей на выплатах инвалидам.