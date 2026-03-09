В Госдуме рассказали, когда положен перерасчет платы за горячую воду

Плата за недостаточно горячую воду из крана должна уменьшаться на 1% за каждые 3 градуса отклонения от нормы, а при температуре ниже +40°C расчет переходит на тариф как за холодную воду. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По нормам СанПин, горячая вода из крана должна быть на уровне +65-70°C. Если температура ниже, то следует обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением, чтобы зарегистрировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета, отметил Кошелев.

Парламентарий добавил, что сотрудник управляющей компании обязан прийти в квартиру, проверить температуру воды и составить акт. Если акт подтвердит низкую температуру, управляющая компания должна сделать перерасчет.

Кошелев подчеркнул, что, если управляющая компания не хочет принимать меры, то следует обратиться через официальный сайт или лично в Госжилинспекцию, а в крайнем случае — в Роспотребнадзор.

Ранее депутаты Госдумы рекомендовали обращаться в управляющие компании при перебоях с коммунальными услугами для перерасчета.