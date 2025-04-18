«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon за 38,2 млрд рублей

Холдинг «Восток Инвестиции», входящий в состав калининградского юрлица «Кенигсберг Инвестментс», продал 27,713% акций маркетплейса Ozon за 38,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует аудиторская отчетность и данные источников РБК.

Покупателем стала российская структура, не находящаяся под санкциями. Сделка, завершенная в 2024 году, предусматривала передачу пакета акций через дочернее ООО «О23». «Для «Восток Инвестиции» операция нейтральна: Baring Vostok инвестировал в Ozon с 2000 года, и прибыль зависела от времени входа», — пояснил источник.

Ранее холдинг получил долю в Ozon при разделе активов фонда Baring Vostok с условием продажи «российскому покупателю без санкций».

«Главное требование — чтобы ни структура, ни ее владельцы не находились под ограничениями. Такой покупатель был найден», — сообщил источник РБК.

Baring Vostok передал активы команде Елены Ивашенцевой, бенефициара «Кенигсберг Инвестментс». По данным Rusprofile, до апреля 2024 года учредителем ООО «О23» значился «Кенигсберг Инвестментс», но текущие владельцы не раскрываются.

Ранее в Белоруссии запретили Ozon продавать косметику из недружественных стран.