Ozon не смог взыскать 4,5 млрд рублей с девелопера сгоревшего склада

Суд отказал Ozon в иске на 4,5 млрд руб. к девелоперу сгоревшего склада

Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании «Интернет решения» — юрлица Ozon — к девелоперу «Ориентир Запад-1», управлявшему сгоревшим в 2022 году складом в Истре. Об этом пишет Sostav.ru.

Ozon пытался взыскать с девелопера 4,5 млрд рублей, не покрытых страховкой, в качестве компенсации за убытки от пожара. Решение суда было вынесено в закрытом режиме, мотивировочная часть не публиковалась.

Изначально сумма иска составляла 5,5 млрд рублей, но впоследствии была снижена. На время разбирательства суд арестовал имущество девелопера на сумму требований, однако уже в марте обеспечительные меры были сняты без объяснения причин — заседания проходили непублично. Представители сторон отказались комментировать исход дела.

Пожар на складе Ozon произошел 3 августа 2022 года. Один блок здания выгорел полностью, второй был серьезно поврежден. Общий ущерб компания оценила в 10,8 млрд рублей. Страховщик «Ингосстрах» выплатил 6,4 млрд, оставшуюся сумму маркетплейс рассчитывал получить от арендодателя. Согласно договору, «Ориентир» отвечал за исправное состояние противопожарных систем на момент передачи помещений.

Ранее сам девелопер пытался взыскать с Ozon 3,7 млрд рублей на восстановление склада, но также получил отказ. Кроме того, «Ориентир Запад-1» проиграл спор со страховщиком «Альфастрахование», где объект был застрахован на 6 млрд рублей.

По мнению юристов, отказ в иске со стороны Ozon мог быть обусловлен отсутствием достаточных доказательств вины арендодателя в нарушении правил пожарной безопасности в период эксплуатации.

Ранее сообщалось, что Ozon подал миллиардный иск к девелоперу своего сгоревшего склада.