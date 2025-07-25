Совладелец Яндекса стал акционером Ozon

Один из акционеров Яндекса Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon

Один из акционеров Яндекса Александр Чачава стал владельцем 27,71% в Ozon — его структуры приобрели компанию АО «О23». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение торговой площадки.

«Ozon объявляет о приобретении структурами Александра Чачавы компании АО «О23». АО «О23» является акционером Ozon и владеет 59 830 028 обыкновенных акций и 1 акцией класса А (27,71% капитала Ozon)», — говорится в сообщении.

Чачава отметил, что приобретение доли в Ozon — качественная инвестиция и знаковым событием в его карьере. Он добавил, что решение подчеркивает уверенность в потенциале роста компании и ее способности удерживать лидерство среди конкурентов на рынке.

В пресс-службе Ozon заявили, что Чачава — один из самых опытных в стране венчурных инвесторов. Представители компании добавили, что компетенции акционера будут укреплять занимаемые позиции и способствовать росту компании.

До этого Арбитражный суд Московской области отклонил иск компании «Интернет решения» — юрлица Ozon — к девелоперу «Ориентир Запад-1», управлявшему сгоревшим в 2022 году складом в Истре. Ozon пытался взыскать с девелопера 4,5 млрд рублей, не покрытых страховкой, в качестве компенсации за убытки от пожара.

Ранее водитель Ozon, задавивший пенсионерку, получил условный срок и вернулся на работу.