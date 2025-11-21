На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупнейшие российские банки выступили за скидки без дискриминации

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк выступили за скидки дискриминации
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие российские банки выступили против привязки скидок на маркетплейсах к конкретным платежным инструментам. Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк направили совместное обращение в Госдуму, в котором указали свою позицию.

В комментарии для СМИ кредитные организации подчеркнули, что маркетплейсы манипулируют информацией в СМИ.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение», — говорится в сообщении.

В релизе банков подчеркивается, что покупатель должен получать обещанную выгоду в независимости от банка-эмитента, выпустившего карту, или способа оплаты. По их мнению, речь идет не о снижении доступности скидок, а о расширении числа клиентов, которые смогут ими воспользоваться, а также о равных условиях и прозрачности правил на рынке.

Мы действуем открыто и в интересах клиентов и готовы к конструктивному диалогу с регулятором и маркетплейсами, чтобы выработать решения, которые сохранят выгоды для покупателей и обеспечат честную конкуренцию,»— говорится в заявлении банков.

20 ноября главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки и бонусные программы.

Ранее россиян предупредили о росте цен при запрете программ лояльности на маркетплейсах.

