Набиуллина выступила против «внутренних» скидок маркетплейсов

Набиуллина: цена товара на маркетплейсах не должна зависеть от способа оплаты
Владимир Федоренко/РИА Новости

Стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента», пишет РИА Новости.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — сказала она.

Глава ЦБ объяснила, что стоимость продукта или услуги во многом определяет выбор человека. По словам Набиуллиной, когда происходят манипуляции с ценой при помощи способов оплаты, становится тяжело отследить, «чтобы не было злоупотреблений».

Вероятно, Набиуллина имеет в виду, что цена на товар отличается при оплате обычной банковской картой и картой маркетплейса. Во втором случае стоимость товара, как правило, ниже.

До этого Эльвира Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах, назвав это «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы. По ее словам, этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждаются сейчас банками и платформами. Набиуллина обратила внимание на то, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут.

Ранее магазины попросили ФАС ограничить скидки на маркетплейсах.

