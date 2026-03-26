Эксперт объяснил, куда лучше вложиться после обрушения цен на золото

За последний месяц стоимость золота обрушилась почти на 12%, а доллар начал резко расти. Это связано с активной распродажей драгметалла на фоне происходящих в мире событий, однако в ближайшее время цены могут стабилизироваться до 5 тыс. долларов за унцию, спрогнозировал финансист Александр Лосев в с беседе с 360.ru.

Конфликт в Иране всколыхнул мировые рынки, на фоне роста цен на энергоносители золото стало стремительно дешеветь, объяснил специалист.

«Не потому, что золото не считается активом-убежищем, а потому, что драгоценный металл — это ликвидный актив, и сейчас арабские монархи усиленно продают золото. Вероятно, других ликвидных источников для закрытия дыр у них просто нет», — добавил он.

Еще одной причиной стала продажа американских активов, причем золото торгуется лучше всего – его просто «сбрасывают», отметил Лосев. В результате массовые продажи драгметалла в одном регионе влияют на весь мировой рынок, однако высока вероятность восстановления ситуации, отметил финансист. По его мнению, на фоне использования золота как валютного резерва во многих странах неизбежно восстановится его ценность – так, цены уже отбили около 3,5%, в ближайшее время они могут вырасти до 5 тыс. долларов за унцию.

Что касается наиболее удачных механизмов инвестирования, то сегодня с учетом по-прежнему высокой ключевой ставки выгодными для большинства россиян остаются депозиты, считает эксперт. Их доходность превышает инфляцию, чем нужно успеть воспользоваться, так как уже в будущем году ставки могут быть ниже 10%, подчеркнул он.

Кроме того, можно рассмотреть варианты ОФЗ с погашением в 2030–2035 годах, которые при повышении ставок могут дать доходность вдвое выше депозитов. Однако это краткосрочные инвестиции, уже через год нужно будет искать другие варианты, отметил Лосев. В не движимость он посоветовал не вкладывать, а в остальном призвал не отказываться от золота, подчеркнув, что это очень волатильный инструмент.

До этого стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex упала ниже $4 950 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, это произошло впервые с 18 февраля 2026 года. В это же время фьючерс на серебро с поставкой в мае 2026 года упал на 1,55%, до $78,68 за унцию.

Ранее стало известно, что золотой запас России упал до минимума с марта 2022 года.