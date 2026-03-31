«Просто не будет газа»: экономист рассказал, что ждет Европу из-за войны США с Ираном

Энергокризис в Европе пока преувеличен, однако при условии продолжения войны на Ближнем Востоке в течение еще нескольких месяцев нельзя исключать усугубления проблем в энергетической сфере. В таких условиях европейцы могут столкнуться с отсутствием тепла в домах уже следующей зимой. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.

По словам экономиста, на данный момент пока Европа не испытывает экономической катастрофы, поскольку цены на нефть и газ вследствие войны на Ближнем Востоке поднялись некритично. Сегодня нефть марки Brent стоит порядка $107 за баррель, а цены на газ поднялись в два раза после начала войны США с Ираном. Кроме того, напомнил аналитик, у Европы есть запасы газа в хранилищах, и регион «может продержаться какое-то время».

С точки зрения Зубца, такое положение дел, хоть и ухудшает положение Европы, но пока не является катастрофой.

Однако, по его словам, кризис на Ближнем Востоке продолжается, и в среднесрочной перспективе пострадают авиационные перевозки, начнется повышение цен на билеты, а люди начнут отказываться от поездок.

Кроме того, намного более серьезным на этом фоне станет усугубление энергокризиса при условии продолжения войны на Ближнем Востоке, указал Зубец.

«Если кризис продолжится, то наступят большие проблемы. Проблема состоит в том, что Ближний Восток дает 20% нефти, газа, дизеля и всего остального <...> 10%-процентный дефицита нефти в мире. Покрыть его нечем. То есть возможна ситуация, при которой нефтепродукты будут не дорогими, а их просто не будет по любой цене. И к такой ситуации... мир движется довольно быстро», — отметил экономист.

В таких условиях начнется нехватка топлива, возникнет невозможность заполнить газовые хранилища для стран Европы, добавил он.

«А это значит, что следующая зима будет в Европе холодной, и в домах будет холодно, просто не будет газа со всеми дальше вытекающими последствиями. Эта история возможна, если война затянется еще на несколько месяцев, и вот тогда будут накапливаться те негативные последствия, которые могут просто разрушить глобальную экономику», — считает Зубец.

До этого газета Politico писала о том, что правительства стран Европейского союза могут попросить граждан реже ездить на автомобилях и летать на самолетах для экономии топлива.

Ранее на Западе оценили слова Пескова об энергокризисе в ЕС.