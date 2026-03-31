Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Путин оценил значение восточного направления в сфере транспорта

Александр Демьянчук/РИА Новости

Россия будет и дальше развивать восточное направление, которое имеет особое значение в сфере транспорта. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Таким образом глава государства прокомментировал модернизацию аэропортового комплекса Благовещенска.

«Восточное направление приобретает сегодня особое значение. Мы давно уже этим занимаемся, расшивкой узких мест, знаем, где они находятся. Но создание такого комплекса — это движение в абсолютно правильном направлении, это наше направление стратегического развития», — сказал Путин.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

31 марта российский лидер по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах страны. В ходе мероприятия он отметил, что на вторник запланировано сразу несколько значимых событий в транспортной отрасли. Путин выразил уверенность, что они позитивно скажутся на развитии и укреплении всей национальной экономики.

Ранее в Государственной думе России сообщили о планах обновить 85% общественного транспорта за четыре года.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!