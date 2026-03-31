Путин оценил значение восточного направления в сфере транспорта

Россия будет и дальше развивать восточное направление, которое имеет особое значение в сфере транспорта. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Таким образом глава государства прокомментировал модернизацию аэропортового комплекса Благовещенска.

«Восточное направление приобретает сегодня особое значение. Мы давно уже этим занимаемся, расшивкой узких мест, знаем, где они находятся. Но создание такого комплекса — это движение в абсолютно правильном направлении, это наше направление стратегического развития», — сказал Путин.

Он добавил, что работа в этом направлении будет продолжена.

31 марта российский лидер по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах страны. В ходе мероприятия он отметил, что на вторник запланировано сразу несколько значимых событий в транспортной отрасли. Путин выразил уверенность, что они позитивно скажутся на развитии и укреплении всей национальной экономики.

Ранее в Государственной думе России сообщили о планах обновить 85% общественного транспорта за четыре года.