Путин рассказал о повышении безопасности на Севморпути

Михаил Фомичев/РИА Новости

Россия продолжит повышать безопасность судоходства на Северном морском пути и всем Трансарктическом транспортном коридоре, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание, что Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. По его словам, в нынешних условиях страна обязана использовать имеющиеся у нее возможности максимально эффективно. Это необходимо для того, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки и создать более безопасные маршруты.

«Для этого обязательно продолжим модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог. Будем повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора, наращивать мощности Восточного полигона железных дорог», — сказал российский лидер.

31 марта Путин по видео-конференц-связи принимает участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной инфраструктуры в регионах РФ. В начале мероприятия президент выразил уверенность, что это значимое для транспортной отрасли событие позитивно повлияет на развитие и укрепление всей национальной экономики.

Ранее президент РФ заявил о важности освоения Севморпути.

 
