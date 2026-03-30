В Кремле рассказали о контактах России и Сербии по поставкам российского газа

Песков: контакты РФ и Сербии по поставкам российского газа в республику ведутся

Контакты Российской Федерации и Республики Сербия насчет поставок российского газа ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая Европу. Особенно привержены обязательств в отношении дружественных стран, таких как Сербия», — сказал представитель Кремля.

20 марта во время официального визита главы Минэкономразвития РФ в Белград президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на скорый телефонный разговор с Владимиром Путиным для окончательного утверждения газовых договоренностей. По словам Пескова, лидеры двух стран провели разговор 30 марта.

Генеральный директор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявлял, подписание итоговых документов с «Газпромом» запланировано на 20 марта. В настоящее время Сербия получает около 10 млн кубометров российского газа в сутки, что в сочетании с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью покрывает внутренние потребности страны в преддверии завершения текущего контракта, срок действия которого истекает 31 марта.

Ранее Вучич предупредил Европу о последствиях отказа от российской нефти.