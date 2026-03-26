Силуанов сообщил о приостановке действия бюджетного правила

Министерство финансов России вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, приостановленных в марте на фоне планов пересмотра цены отсечения, в зависимости от ситуации на мировом энергетическом рынке. Об этом журналистам заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, в апреле и мае операций не будет.

«Мы приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергетические ресурсы», — отметил Силуанов.

До этого Силуанов заявлял, что правительство в ближайшее время должно определиться с шагами по снижению зависимости российского бюджета от цен на нефть в среднесрочной перспективе. Он подтвердил приостановку продаж в рамках бюджетного правила средств из Фонда национального благосостояния. По словам главы Минфина, в настоящее время правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении и у властей есть ряд соображений.

Ранее в минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.