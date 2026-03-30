Минфин выплатил купон по евробондам на 8,5 млрд руб.

Минфин РФ выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году на 8,3 млрд руб.
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2035 году на сумму 8,3 млрд руб. Об этом говорится на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 году в сумме 8,3 млрд руб. ($102 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — указывается в публикации.

В конце сентября Министерство финансов России сообщало о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в размере 8,5 млрд руб.

21 марта 2025 года Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд руб., срок погашения которых приходился на 2029 год. Выплата осуществлялась в соответствии с указом президента о порядке исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.

Ранее в Минфине отказались выплачивать долги Российской империи.

 
