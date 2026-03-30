В России оценили идею повысить налоги для владельцев трех квартир

В России предложили повысить налоги для граждан, владеющих тремя объектами недвижимости. Предполагается, что это заставит россиян легализовать доходы от сдачи жилья и вывести рынок аренды из серой зоны. Однако реализация такой идеи грозит массой споров, а также дискриминацией граждан, так как налогообложение должно быть равным для всех, заявил юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Предлагаемые критерии — количество объектов и их суммарная стоимость, — изначально ставят налогоплательщиков в неравное положение. Например, в одной семье несколько квартир могут быть оформлены на отца семейства, а пользуются ими взрослые дети. В другой семье каждый родственник является самостоятельным собственником. То есть одинаковые жизненные обстоятельства могут повлечь принципиально разные налоговые обязательства», — объяснил эксперт на примере.

Он подчеркнул, что повышенная налоговая ставка нарушит принцип справедливости. Причем предлагается ориентироваться на кадастровую стоимость объектов, которая сильно отличается в зависимости от региона – в Москве или Петербурге двухкомнатная квартира может стоить 30-40 млн рублей, а в других регионах за эти деньги можно купить несколько квартир, пояснил юрист.

Кроме того, есть семьи, где отец на свое имя покупает детям квартиры, становясь владельцем нескольких объектов, но при этом он не преследует цель извлечения прибыли – он обеспечивает детей жильем, подчеркнул Хаминский. Предлагаемая норма, по его мнению, этот социальный аспект не учитывает, а повышенные налоги в данном случае ударят по демографической ситуации.

Реализация инициативы потребует создания сложной системы, которая будет учитывать каждую деталь – семейное положение, статус, особенности региона проживания. Без этой работы идея приведет к налоговым спорам, дискриминации, подчеркнул юрист.

«Пока четкого и не противоречивого алгоритма не предложено, говорить о практической реализуемости такого налога преждевременно», — заключил эксперт.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России планируют повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования. По его словам, хотя бизнес ожидает очередного витка налогового давления, власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет. В их числе – цифровизация ФНС, мониторинг теневой экономики и борьба с уклонением от уплаты налогов. Это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании, уточнил министр.

