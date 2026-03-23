В Госдуме рассказали, чем для России опасна затяжная война в Иране

Российскому бюджету пойдут на пользу взрывной рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке и частичная отмена санкций против России. При этом затягивание войны в Иране чревато падением мировой экономики, из-за чего спрос на энергоносители РФ «просядет». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член бюджетного комитета Сергей Чижов.

«Цены на черное золото уже закрепляются на трехзначных значениях, что, разумеется, поможет пополнить нашу казну. Нельзя исключить, что принятый Госдумой прошлой осенью бюджет на 2026 год из дефицитного превратится в профицитный. Такое станет возможным, если нефть надолго останется дорогой», – подчеркнул он.

При этом, по словам Чижова, дальнейшее затягивание конфликта на Ближнем Востоке может спровоцировать жесткое падение всей мировой экономики, предупреждает парламентарий.

«В таком случае спрос на черное золото в мире постепенно просядет, а значит, упадут и цены. Такую перспективу нужно тоже иметь в виду», – отметил он.

Кроме того, как добавил депутат, в России «волнуются» за Иран, поскольку Тегеран – союзник РФ и ее экономический партнер.Он напомнил, что Госдума год назад ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве двух стран, а взаимовыгодные торговые связи с Тегераном теперь оказались под угрозой.

«Так что мы волнуемся и лично о судьбе иранцев, и о нашем экономическом сотрудничестве», —сказал Чижов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

