В Кремле рассказали о желающем выделить государству крупную сумму денег бизнесмене

Песков заявил о бизнесмене, желающем выделить государству крупную сумму денег
Один из участников закрытой встречи бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным лично захотел выделить крупную сумму в пользу государства, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что один из участников встречи считает необходимым выделение определенной «очень крупной суммы» денег, это его личное решение.

При этом Песков опроверг сообщения СМИ о том, что на закрытой встрече Владимира Путина с бизнесом обсуждались взносы предпринимателей на финансирование специальной военной операции. Он также отмечал, что глава государства не обращался к бизнесу с подобной просьбой.

26 марта после пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент провел закрытую встречу с членами бюро правления объединения и предпринимателями. Встреча длилась около двух часов.

Путин поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников специальной военной операции. В ходе выступления он также подчеркнул важность доверительного взаимодействия между государством и бизнесом в текущей ситуации, характеризующейся повышенной неопределенностью и напряженностью на мировых рынках.

Ранее Путин предостерег бизнес от быстрого расходования доходов от роста цен на нефть.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

