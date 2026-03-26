Одна из стран разрешила «Лукойлу» вернуться на фоне чрезвычайного положения

Молдавия разрешила «Лукойлу» вернуться на свой рынок на фоне режима ЧП

Власти Молдавии, которые на фоне энергетического кризиса ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) в области энергетики, разрешили «Лукойлу» временно вернуться на рынок страны, чтобы открыть продажу имеющихся у компании запасов топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что, борясь с топливным кризисом, Кишинев одобрил использование резервов с учетом того, что некоторые заправки, которые управляются компанией «Лукойл-Молдова», в данный момент закрыты.

Кроме того, местным транспортникам разрешили повысить стоимость проезда при росте цен на топливо.

Тем временем Филиппины первыми в мире объявили чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана.

До этого генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия.

