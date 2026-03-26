Одна из стран разрешила «Лукойлу» вернуться на фоне чрезвычайного положения

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Молдавия разрешила «Лукойлу» вернуться на свой рынок на фоне режима ЧП
Илья Питалев/РИА Новости

Власти Молдавии, которые на фоне энергетического кризиса ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) в области энергетики, разрешили «Лукойлу» временно вернуться на рынок страны, чтобы открыть продажу имеющихся у компании запасов топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что, борясь с топливным кризисом, Кишинев одобрил использование резервов с учетом того, что некоторые заправки, которые управляются компанией «Лукойл-Молдова», в данный момент закрыты.

Кроме того, местным транспортникам разрешили повысить стоимость проезда при росте цен на топливо.

Тем временем Филиппины первыми в мире объявили чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана.

До этого генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия.

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
