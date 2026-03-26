Первая страна объявила ЧС из-за нехватки энергоресурсов в связи с ситуацией в Иране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Филиппины объявили ЧС из-за нехватки энергоресурсов в связи с войной в Иране
Eli Hartman/Reuters

Филиппины объявили чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней. Она рассказала об «эффекте домино», который вызовет рост цен на энергоносители», — отметил телеканал.

По данным CNN, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.

Филиппины стали первой страной в мире, кто объявил ЧС из-за нехватки энергетических ресурсов на фоне военного конфликта.

До этого генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия.

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал рост цен на нефть.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!