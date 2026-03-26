Банк России предложил направлять все государственные льготы на карту «Мир»

Набиуллина: карта «Мир» может стать единым инструментом для доступа к льготам
Мария Девахина/РИА Новости

Банк России и российский кабмин хотят сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем госльготам. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, ее слова приводит ТАСС.

«Мы хотим сделать карту «Мир» единым инструментом доступа ко всем государственным льготам. Тогда людям будет гораздо проще. Например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, платить за лекарства со скидкой, просто оплачивать все это своей картой», — сказал она.

По словам Набиуллиной, проект в пилотном режиме должны запустить уже в этом году.

Также она заявила, что массовое внедрение цифрового рубля не означает, что он станет обязательным для граждан.

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!