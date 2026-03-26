Набиуллина раскрыла число россиян со сбережениями

Примерно 30-40% россиян имеют сбережения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова передает РИА Новости.

«Имеют сбережения, действительно, не так много людей, где-то от 30% до 40% имеют сбережения», — сказала она.

Она отметила, что у таких граждан должна быть возможность вкладывать. По ее словам, это возможно только в случае, если процентные ставки выше инфляционных ожиданий.

До этого Набиуллина заявила, что инфляция в России должна и будет снижаться.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), инфляция в России за период с 17 по 23 марта составила 0,19%. Значение оказалось выше по сравнению с предыдущей неделей. Тогда инфляция достигла 0,08%. С начала марта рост потребительских цен в стране составил 0,41%, а с начала 2026 года — 2,78%.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние на инфляцию повышения налога на добавленную стоимость.