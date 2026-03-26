Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Набиуллина раскрыла число россиян со сбережениями

Набиуллина: сбережения имеются у 30%-40% россиян
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Примерно 30-40% россиян имеют сбережения. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова передает РИА Новости.

«Имеют сбережения, действительно, не так много людей, где-то от 30% до 40% имеют сбережения», — сказала она.

Она отметила, что у таких граждан должна быть возможность вкладывать. По ее словам, это возможно только в случае, если процентные ставки выше инфляционных ожиданий.

До этого Набиуллина заявила, что инфляция в России должна и будет снижаться.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), инфляция в России за период с 17 по 23 марта составила 0,19%. Значение оказалось выше по сравнению с предыдущей неделей. Тогда инфляция достигла 0,08%. С начала марта рост потребительских цен в стране составил 0,41%, а с начала 2026 года — 2,78%.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние на инфляцию повышения налога на добавленную стоимость.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
