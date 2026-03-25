Россия меняет цепочки поставок энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
Российская Федерация пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.

По его словам, в связи с блокадой Ормузского пролива любая цепочка поставок может находиться под ударом. Поэтому российская сторона «переосмысляет» их, отметил министр.

«Конечно же, будем мы в первую очередь делать поставку энергоресурсов с ближайшими соседями, с которыми есть границы, где меньше рисков, а также будем пересматривать и другую логистику по поставке нефтепродуктов», — сказал он.

Также Цивилев подчеркнул, что России «предстоит построить новую систему логистических цепочек».

24 марта глава иранского МИД министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства, но только для тех стран, которые не участвуют в конфликте против Ирана.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили готовность страны ​​к эпохе дефицита ресурсов.

 
