В России ставку по ипотеке хотят привязать к количеству детей в семье

Минфин проработает вопрос о дифференцированной ставке ипотеки по числу детей
Министерство финансов и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 июля 2026 года обязаны проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета кабинета министров в Государственной думе.

В ходе отчете председатель правительства заявил, что прорабатываются разные варианты по усовершенствованию семейной ипотеки, включая дифференцированные ставки.

В конце февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал правительству поручение распространить программу семейной ипотеки на покупку жилья в многоквартирных домах, которым более 20 лет, если речь идет о населенных пунктах с низкими темпами нового строительства. Мера касается многодетных семей. Выполнить поручение кабмин должен до 30 марта 2026 года. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Газете.Ru», что вторичные квартиры подорожают из-за распространения семейной ипотеки на них.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в России упал до минимума за год.

 
