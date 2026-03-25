Неактивных россиян обвинили в триллионном ущербе бюджету страны

НСН: бюджет каждый год теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии россиян
Россия каждый год теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии граждан – тотального снижения двигательной активности, заявил советник председателя Российского студенческого спортивного союза Анатолий Абалихин. Он пояснил, что такой образ жизни россиян становится причиной массы заболеваний, которых можно было бы избежать.

«Наша страна на сегодняшний день теряет около 22 трлн рублей ежегодно из-за развивающейся гиподинамии – это патологическое состояние из-за отсутствия двигательной активности. Впоследствии из-за этого развиваются и хронические неинфекционные заболевания. 22 триллиона – огромные деньги!» — подчеркнул специалист в пресс-центре НСН.

Он назвал здоровье населения ключевым фактором как для демографической повестки, так и для всей экономики страны в целом. Сегодня, по словам Абалихина, бизнес и экономический сектор несет убытки в размере около 4 трлн рублей в год на фоне снижения продуктивности и производительности труда.

В Минздраве до этого отмечали, что российская экономика ежегодно теряет около 4% ВВП только из-за хронических неинфекционных заболеваний. Также сообщалось, что существенный ущерб экономике наносит аритмия – по прогнозу, к 2031 году убытки превысят 4 трлн рублей. Специалисты ВШЭ оценивали возможный ущерб в диапазоне от 962,1 млрд до 1,5–1,566 трлн рублей к 2036 году.

