Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Маркетплейсы обяжут открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Алексей Майшев/РИА «Новости»

Маркетплейсы должны открыть пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о маркетплейсах, включенных в реестр цифровых платформ.

«[Они] обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда», — говорится в сообщении Минцифры.

Эта мера включена в закон о поддержке «Почты России», который направлен на модернизацию отрасли и расширение доступных для населения услуг.

Кроме того, согласно новому законопроекту, «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам жителей многоквартирных домов, сможет продавать безрецептурные лекарства и станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов.

Также почтальонов освободят от массовой доставки квитанций ЖКУ — россияне будут получать платежки на портал «Госуслуги». Однако пенсионерам продолжат доставлять бумажные квитанции на дом.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает маркетплейсы публиковать в карточках товара ссылки на сертификат соответствия. Поправки были внесены в закон «О защите прав потребителей» и начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Требование не распространяется на бывшие в употреблении товары. Помимо этого, сертификат не будут требовать для тех продуктов, к которым документ могут предоставить на месте физического заключения договора купли-продажи.

Ранее Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!