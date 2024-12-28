В России маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров с осени 2026 года

С 1 сентября 2026 года маркетплейсы будут обязаны публиковать в карточках товара ссылки на сертификат соответствия. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки были внесены в закон «О защите прав потребителей». Нововведение установило новые требования к интернет-магазинам. В том случае, если товар, размещенный на площадке, не подлежит сертификации, то маркетплейс обязан предоставить продавцам возможность разместить информацию, подтверждающую качество товара.

Уточняется, что требование не распространяется на бывшие в употреблении товары. Помимо этого, сертификат не будут требовать для тех продуктов, к которым документ могут предоставить на месте физического заключения договора купли-продажи.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что российский рынок онлайн-торговли в 2024 году продемонстрировал рост на 40% при сравнении с показателями прошлого года. По его словам, Россия стала мировым лидером в сфере онлайн-торговли.

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