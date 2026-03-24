Россия начнет поставлять газ во Вьетнам

Михельсон: «Новатэк» договорился о поставках СПГ во Вьетнам
Российская компания «Новатэк» заключила предварительное соглашение о поставках сжиженного природного газа во Вьетнам. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон, передает Reuters.

По его словам, переговоры с возможными покупателями велись более пяти лет, и недавно с одним из них было подписано предварительное соглашение. «Новатэк» готов запустить поставки газа в ближайшем будущем, уточнил Михельсон.

Бизнесмен сообщил об этом на фоне визита премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию. Среди прочего политик заявил о планах Ханоя укреплять партнерство с Москвой «на благо двух народов».

Еще в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что «Новатэк» планирует запустить проект по сжижению природного газа на территории Вьетнама.

Глава государства также рассказал, что вместе с этим Москва и Ханой прорабатывают инициативу о создании в азиатской стране центра ядерной науки и технологий.

