Путин сообщил о намерении «Новатэк» запустить во Вьетнаме газовый проект

Российская компания «Новатэк» планирует запустить проект по сжижению природного газа на территории Вьетнама. Об этом в своей статье для центрального органа Коммунистической партии Вьетнама «Нян зан» написал президент РФ Владимир Путин.

«Новатэк» намерен развернуть СПГ-проект на территории Вьетнама», — говорится в публикации.

Глава государства добавил, что вместе с этим Москва и Ханой прорабатывают инициативу о создании в азиатской стране центра ядерной науки и технологий. По словам Путина, российская сторона в целом готова способствовать формированию во Вьетнаме национальной атомно-энергетической отрасли.

19 июня президент РФ должен прилететь во Вьетнам с официальным визитом. Накануне российский лидер прибыл в КНДР, где провел переговоры с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын рассказал, что договор предполагает развитие сотрудничества во всех областях. В том числе это касается военной сферы.

К текущему моменту визит Путина в Пхеньян завершился. В данный момент он направляется в Ханой.

Ранее президент РФ похвалил Вьетнам за позицию по украинскому конфликту.