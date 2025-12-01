Священники получат должности в российских воспитательных колониях

Должности для священнослужителей в России откроют в 83 учреждениях для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле, сообщает пресс-служба.

По его словам, на данный момент священники есть не во всех исправительных колониях, но над этим ведется работа.

«У нас их много, и священнослужителей просто не смогут так быстро подобрать. [Совместно] определились: это 11 воспитательных колоний, семь тюрем, лечебно-исправительные учреждения. В общих параметрах 83 учреждения», — сказал директор ФСИН.

Гостев отметил, что уже в 85 территориальных органах России появилась должность помощника начальника территориального управления ФСИН позже были введены более 200 должностей помощников начальников в следственных изоляторах.

1 декабря Гостев доложил российскому лидеру о работе возглавляемого им ведомства, в том числе о принимаемых им мерах по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. Он подчеркнул, что всего в стране созданы 400 исправительных центров, в которых могут быть размещены 50 тыс. человек. При этом сейчас в них содержатся чуть больше 30 тыс. осужденных.

Ранее Путин включил Гостева в состав межведомственной комиссии по противодействию экстремизму.