Россия и Вьетнам подписали меморандум для сотрудничества по проекту АЭС «Ниньтхуан-1»

«Росатом»: Россия и Вьетнам подписали меморандум по проекту АЭС «Ниньтхуан-1»
true
true
true
close
Depositphotos

Компания «Росатом зарубежная генерация» и вьетнамская компания Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2 подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества сторон в рамках проекта АЭС «Ниньтхуан-1».  Об этом заявил «Росатом» в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что меморандум направлен на объединение усилий в области актуализации технико-экономического обоснования и досье площадки для первой АЭС «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме.

«Также меморандум предусматривает углубление сотрудничества в сфере развития электросетевой и логистической инфраструктуры, подготовки специалистов и в других областях», — говорится в публикации.

В январе глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев говорил, что Россия предлагает строительство атомной электростанции (АЭС) «Ниньтхуан-1» во Вьетнаме на основе двух энергоблоков. Лихачев уточнил, что четыре таких блока работают в России, два — в Белоруссии. Кроме того, стройка таких объектов ведется в Турции, Венгрии, Египте, Китае и Бангладеш.

Ранее в РФ рассказали, как Вьетнам поддерживает российский малый бизнес.

