«Подготовка к вторжению»: стало известно, зачем Трампу пятидневное перемирие в Иране

Аналитик Ордуханян: перемирие в Иране нужно США для подготовки наземной операции

Заявление президента США Дональда Трампа о пятидневном перемирии в войне Штатов с Ираном направлено на то, чтобы выиграть время для подготовки масштабной сухопутной операции армии Соединенных Штатов в этой стране. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Трамп врет, он лжец, он нагло врет просто. Какие-то контакты через третьи руки, которые никакого отношения к прекращению огня не имеют. Иран настроен решительно, он абсолютно не собирается останавливаться. Разговоры все эти вызваны тем, что буксует американская военная машина. Иранцы не собираются отступать абсолютно. Так что в данном случае это пауза, которая нужна Трампу, чтобы перевести дух <...> Это все ложь, которая скрывает готовящуюся полномасштабную наземную агрессию», — подчеркнул он.

Ордуханян напомнил, что США продолжают давление на союзников по НАТО, чтобы те приняли участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

В этом контексте Трамп стремится также получить поддержку со стороны курдских военных сил в возможной сухопутной операции США в Иране, добавил политолог.

23 марта Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после «удачных» переговоров.

По словам президента, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

