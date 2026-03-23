Путин призвал нефтяные компании выплатить долги

Путин призвал нефтяные компании направить допдоходы на уплату банкам долгов
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Российским нефтегазовым компаниям следует использовать дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов для погашения долгов перед банками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, говорится на сайте Кремля.

«Это было бы зрелым решением», — подчеркнул глава государства.

Как сообщали «Известия», конфликт на Ближнем Востоке и фактическая блокировка судоходства в Ормузском проливе повлияли на стоимость российской нефти, которая увеличилась более чем на 70%. В издании отметили, что если такая ситуация сохранится до конца года, то это может принести бюджету страны дополнительно до 3,5 трлн рублей доходов. Кроме того, дорогое сырье укрепит рубль, отметили в публикации.

До этого Bloomberg спрогнозировало возможный возврат российских энергоресурсов на рынок ЕС. В агентстве предположили, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация может вынудить ЕС отложить крайний срок на заключение новых краткосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из России.

Ранее в Азии предположили, что ЕС могут отменить санкции против РФ.

 
