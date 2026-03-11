Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Центробанке рассказали о последствиях снижения ключевой ставки до 3%

ЦБ: резкое снижение ставки до 3% приведет к гиперинфляции
Максим Блинов/РИА Новости

Избыточное снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции и сокращению ВВП. Это следует из расчетов аналитиков Банка России.

Эксперты регулятора смоделировали ситуацию, в которой при текущей инфляции в 6% ЦБ резко снижает ключевую ставку до 3% (сейчас показатель составляет 15,5%) «для дополнительного стимулирования экономики» и оставляет ее на этом уровне длительное время.

В ЦБ отметили, что в начале такая ситуация действительно поддерживает экономику страны и подстегивает ВВП. Однако такой рост является неустойчивым, и в течение последующих трех лет экономика начинает замедляться, а в дальнейшем окончательно приводит к потерям ВВП.

Но это не единственный риск: мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате, два года цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Второй сценарий предполагает снижение ставки до уровня инфляции (сейчас она — 6%). При таком развитии также стоит ожидать снижения ВВП и гиперинфляции, но в более отдаленной перспективе.

До этого экономист Илья Федоров сообщил, что ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По его словам, риски замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ остаются высокими в условиях потенциального роста объемов заимствований со стороны Минфина РФ.

Ранее инвесторы заявили, что в России не видят бегства вкладчиков из банков на фоне снижение ключевой ставки.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!