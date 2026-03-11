В Центробанке рассказали о последствиях снижения ключевой ставки до 3%

Избыточное снижение ключевой ставки до 3% приведет к гиперинфляции и сокращению ВВП. Это следует из расчетов аналитиков Банка России.

Эксперты регулятора смоделировали ситуацию, в которой при текущей инфляции в 6% ЦБ резко снижает ключевую ставку до 3% (сейчас показатель составляет 15,5%) «для дополнительного стимулирования экономики» и оставляет ее на этом уровне длительное время.

В ЦБ отметили, что в начале такая ситуация действительно поддерживает экономику страны и подстегивает ВВП. Однако такой рост является неустойчивым, и в течение последующих трех лет экономика начинает замедляться, а в дальнейшем окончательно приводит к потерям ВВП.

Но это не единственный риск: мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате, два года цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Второй сценарий предполагает снижение ставки до уровня инфляции (сейчас она — 6%). При таком развитии также стоит ожидать снижения ВВП и гиперинфляции, но в более отдаленной перспективе.

До этого экономист Илья Федоров сообщил, что ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По его словам, риски замедления темпов снижения ключевой ставки ЦБ остаются высокими в условиях потенциального роста объемов заимствований со стороны Минфина РФ.

Ранее инвесторы заявили, что в России не видят бегства вкладчиков из банков на фоне снижение ключевой ставки.