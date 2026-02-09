Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

В Минтрансе анонсировали новые зарубежные маршруты для путешествий

Никитин: Россия запускает новые маршруты в Саудовскую Аравию и КНДР
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Минтранс России планирует запустить новые маршруты и расширить количество зарубежных авиарейсов. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин на селекторном совещании по гражданской авиации, передает РИА Новости.

«Запущены новые маршруты, включая международные — с Саудовской Аравией, КНДР и Республикой Абхазия. Планируем расширение зарубежных рейсов», — сказал он.

После 30-летнего перерыва Россия и Абхазия возобновили регулярное авиасообщение 1 мая 2025 года. Первый рейс выполняла авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту Внуково — Сухум. 27 июля прошлого года из аэропорта Шереметьево был совершен первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян.

Регулярные прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией были запущены 1 августа 2025 года. В декабре вице-премьер России Александр Новак отметил, что страны в ближайшее время проработают запуск еще нескольких рейсов российских авиакомпаний в арабскую страну.

5 февраля Никитин сообщил, что Россия обсуждает с Бразилией возможность открытия прямого морского контейнерного маршрута, соединяющего две страны. По словам министра, сотрудничество стран в морской сфере развивается хорошо.

Кроме того, российская сторона выступила с инициативой организации прямого авиасообщения между РФ и Бразилией. Как сообщил Никитин, Россия готова предоставить бразильским авиаперевозчикам самые благоприятные условия для работы на российской территории. Конкретные сроки запуска рейсов министр не уточнил, подчеркнув, что решение зависит от готовности бразильской стороны.

Ранее Минтранс объявил о запуске прямых рейсов из России в Малайзию в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!