В Минтрансе анонсировали новые зарубежные маршруты для путешествий

Минтранс России планирует запустить новые маршруты и расширить количество зарубежных авиарейсов. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин на селекторном совещании по гражданской авиации, передает РИА Новости.

«Запущены новые маршруты, включая международные — с Саудовской Аравией, КНДР и Республикой Абхазия. Планируем расширение зарубежных рейсов», — сказал он.

После 30-летнего перерыва Россия и Абхазия возобновили регулярное авиасообщение 1 мая 2025 года. Первый рейс выполняла авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту Внуково — Сухум. 27 июля прошлого года из аэропорта Шереметьево был совершен первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян.

Регулярные прямые рейсы между Россией и Саудовской Аравией были запущены 1 августа 2025 года. В декабре вице-премьер России Александр Новак отметил, что страны в ближайшее время проработают запуск еще нескольких рейсов российских авиакомпаний в арабскую страну.

5 февраля Никитин сообщил, что Россия обсуждает с Бразилией возможность открытия прямого морского контейнерного маршрута, соединяющего две страны. По словам министра, сотрудничество стран в морской сфере развивается хорошо.

Кроме того, российская сторона выступила с инициативой организации прямого авиасообщения между РФ и Бразилией. Как сообщил Никитин, Россия готова предоставить бразильским авиаперевозчикам самые благоприятные условия для работы на российской территории. Конкретные сроки запуска рейсов министр не уточнил, подчеркнув, что решение зависит от готовности бразильской стороны.

Ранее Минтранс объявил о запуске прямых рейсов из России в Малайзию в 2026 году.