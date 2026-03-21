Иран отреагировал на предложенный Минфином США вариант вывода сырья из-под санкций

Иран в ответ Минфину США заявил, что не обладает излишками нефти для экспорта
У Ирана в данный момент нет в море танкеров с нефтью, страна не располагает лишними объемами энергетического сырья для экспорта. Об этом заявил представитель министерства нефти исламской республики в ответ на предложенный главой министерства финансов США Скоттом Беннетом вариант вывода иранского сырья из-под санкций, передает агентство Mehr.

«У Ирана практически нет нефти [в танкерах] в море и нет излишков для поставок на международные рынки», — сказал он.

Вариант американского чиновника в Тегеране расценили как «психологическую игру со стороны Минфина Соединенных Штатов».

«Заявление Беннета направлено только на то, чтобы вселить надежду в покупателей и контролировать психологию рынка», — сказали в Миннефти республики.

До этого сообщалось, что Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на суда. В документе говорилось, что разрешаются все операции, которые являются обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно <...> не позднее 0:01 по восточному летнему времени 20 марта. Мера будет действовать до 7:01 (мск) 19 апреля.

