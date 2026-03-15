Евросоюз снял санкции с двух человек

Евросоюз (ЕС) снял санкции с двух человек, которые находились в списке лиц, против которых вводились антироссийские меры. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в «Официальном журнале» ЕС.

Согласно документу, из списка были исключены дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и бизнесмен из Нидерландов Нильс Троост.

Голландский нефтетрейдер Троост, попавший под санкции ЕС в декабре 2024 года, оспорил их в суде. Он указал, что ограничения были введены на основе некорректных данных, поскольку его компании прекратили оборот российской нефти еще до введения санкций. В аналогичной ситуации оказалась и Токарева, в отношении которой санкции ввели летом 2022 года. Она также обратилась в суд, и в итоге Совет ЕС решил не продлевать ограничения из-за отсутствия доказательств того, что дочь президента «Транснефти» извлекала выгоду из статуса своего отца.

12 марта председатель совета Евросоюза Антониу Кошта заявил, что для ЕС сейчас не время ослаблять санкции против России. По его словам, первоочередной задачей для объединения является поддержание бесперебойных поставок энергоносителей.

23 февраля ЕС ввел санкции в отношении восьми лиц из России, среди которых сотрудники колоний и судьи. Под ограничительные меры попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.

Ранее Евросоюз продлил санкции против России еще на год.