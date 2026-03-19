Власти Южной Кореи обсуждают поставки нефти из России

Минпромторг Южной Кореи ведет переговоры о поставках нефти из России

Министерство торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи ведет переговоры с профильными компаниями о поставках нефти и нафты продукт переработки нефти из России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Сеул может ослабить санкции в отношении российских энергетических ресурсов.

Накануне южнокорейская газета «Хангук Кёнчжэ» также писала, что власти Южной Кореи и нефтеперерабатывающая отрасль рассматривают возможность импорта российской нефти на фоне угрозы нехватки поставок.

Отмечается, что нефтяные компании Южной Кореи стремятся избежать дефицита поставок, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке. По данным издания, последний танкер с нефтью, вышедший до закрытия Ормузского пролива, должен прибыть только на следующей неделе. На этом фоне Сеулу необходимо срочно обеспечить новые источники поставок.

3 марта в связи с эскалацией на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее нефтяные госкомпании Китая решили возобновить закупки нефти из РФ.