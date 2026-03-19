США могут снять санкции с иранской нефти

Бессент: США в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти в море
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США в ближайшие дни могут снять санкции с иранской нефти в море. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти, которая находится в море. Это около 140 млн баррелей», — сказал он.

Также Бессент допустил, что США могут выпустить на рынок дополнительный объем нефти из стратегического резерва для снижения цен.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
