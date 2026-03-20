В ЦБ сообщили о замедлении роста цен

Российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России.

«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе», — говорится в сообщении.

По оценкам ЦБ, устойчивые показатели роста цен остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Отмечается также, что выросла «неопределенность со стороны внешних условий».

В свою очередь аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что жесткая денежно-кредитная политика остается главным фактором, сдерживающим экономическую активность в России.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции.

