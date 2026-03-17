Эксперт назвал факторы замедления экономики России

Аналитик Джиоев: жесткая политика ЦБ является фактором замедления экономики РФ
Жесткая денежно-кредитная политика остается главным фактором, сдерживающим экономическую активность в России. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его словам, высокая ключевая ставка подталкивает население к сбережениям и ограничивает потребительский спрос. Это уже сказывается на корпоративном секторе: по итогам 2025 года прибыли сократились на 3,9%, а доля прибыльных организаций снизилась с 74,5% до 72,9%.

«Дальнейшая траектория экономики зависит от ее устойчивости в ближайшие кварталы. Если удастся избежать рецессии, Банк России, вероятно, будет постепенно снижать ключевую ставку от заседания к заседанию», — прогнозирует эксперт.

Оживление деловой активности, как считает Джиоев, станет возможным ближе к началу следующего года — когда ставка достигнет 12–13%.

Однако есть и альтернативный прогноз. Если спад, зафиксированный Минэкономразвития в январе (снижение ВВП на 2,1% в годовом выражении), продолжится в феврале и марте, это станет сигналом к более решительному смягчению денежно-кредитной политики, добавил он.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции.

Эксперты отмечают, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

Ранее в Центробанке рассказали о последствиях снижения ключевой ставки до 3%.

 
