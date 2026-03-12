Размер шрифта
Названы условия для подорожания нефти выше $120 за баррель

Аналитик Шнейдерман: атаки на НПЗ в Иране повысят стоимость нефти выше $120
После всплеска волатильности в начале недели в данный момент рынок устанавливает стоимость нефти марки Brent в пределах $75-100 за баррель. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке и атаки на НПЗ приведут к резкому скачку цен, которые могут перешагнуть за $120 за баррель, рассказал в беседе с RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Для мирового рынка стало крупнейшим шоком сокращение поставок нефти на 20 млн баррелей в сутки, хотя цены несколько сбили заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении конфликта. В то же время пока факторы роста стоимости перевешивают – в частности, власти Ирана заявляют, что именно они будут определять, когда закончится война, а до тех пор из страны не уйдет ни литра нефти. В том числе по-прежнему заблокирован Ормузский пролив, напомнил Шнейдерман.

«При быстрой деэскалации и постепенном открытии Ормузского пролива цена за баррель Brent способна скорректироваться к $75-85 — это зона, где восстановление добычи стран Залива встречает спекулятивные лонги, закрывающиеся в панике», — считает эксперт. –

В то же время согласно базовому сценарию на ближайшие недели ожидается сохранение котировок в диапазоне $85-100. Такие колебания связаны с тем, что физически пролив остается закрытым, однако появились ожидания скорого завершения войны. Но эскалация конфликта и новые атаки, особенно на НПЗ, в любом случае взвинтят цены – они подскочат до $110-120 и выше за баррель, заключил аналитик.

Напомним, цены на нефть продолжили рост на фоне атаки на танкеры у берегов Ирака. Так, сегодня утром стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9,5% относительно предыдущего закрытия, достигнув $100,72 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 8,78%, до $94,91 за баррель.

Ранее стало известно, сколько времени может уйти на разрешение нефтяного кризиса.

 
