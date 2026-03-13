В Таиланде задумались о покупке российской нефти

Вице-премьер Таиланда заявил о готовности к переговорам с РФ о поставках нефти

Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Об этом заявил журналистам на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, его цитирует РИА Новости.

Вице-премьер назвал хорошей новостью решение США прекратить бойкот экспорта российской нефти.

«Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда», — сообщил Ратчакитпракан.

Чиновник также отметил, что в настоящее время запасов сырой нефти в Королевстве хватит на 98 дней.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

