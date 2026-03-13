Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X призвал покупать российские нефть и газ.

«Покупайте российские нефть и газ, чтобы поддерживать сбалансированное энергоснабжение», — написал он.

В своем обращении он отметил, что данная информация относится только к «вдумчивым лидерам», а не к «упрямой» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен или «все еще учащейся быть умной» главе дипслужбы Евросоюза Кайе Каллас.

До этого Дмитриев заявил о США зависимости мирового рынка от российской нефти. Он также напомнил, что, несмотря на сопротивление «части бюрократии Евросоюза», министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии санкций с около 100 млн баррелей нефти из РФ, находящихся в транзите.

13 марта газета Bloomberg, ссылаясь на собранные данные отслеживания судов, подсчитала, что США вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, которые находятся на 25 танкерах.

Ранее в США призвали навсегда отменить санкции против российской нефти.