«Газпром» запустил производство холодильников

«Газпром» перезапустил производство на бывшем заводе Bosch под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу «Газпром бытовые системы».

Отмечается, что предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», ранее принадлежавшее немецкой компании Bosch, перешло под управление дочерней компании «Газпрома». После этого на предприятии возобновили выпуск холодильников. Всего на заводе выпускают более 30 моделей.

«В мае 2025 года завод ООО «БСХ бытовые приборы» начал выпуск высококачественных холодильников - как под собственной торговой маркой Darina, так и в рамках контрактного производства под брендами Weissgauff, Kuppersberg и рядом других, в строгом соответствии с ранее существовавшими производственными стандартами», — говорится в публикации.

С момента перезапуска производства выпущено уже более 30 тысяч холодильников. В 2027 году этот показатель планируется увеличить до 220 тысяч единиц.

В начале ноября 2025 года итальянский производитель бытовой техники Ariston после возвращения под свой контроль завода во Всеволожске (Ленинградская область) извлек выручку в размере почти €37 млн.

Бренд покинул рынок РФ на фоне западных санкций после начала спецоперации на Украине. Компания известна россиянам как продавец стиральных машин.

Весной 2024 года 100% долей Ariston были переданы во временное управление структуре «Газпром». Однако спустя год это решение было отменено в результате «интенсивного лоббирования» итальянских чиновников.

