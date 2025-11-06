Компания Ariston получила почти €37 млн после возвращения завода в России

Компания Ariston, вернувшись на завод во Всеволожске, заработала почти €37 млн

Итальянский производитель бытовой техники Ariston после возвращения под свой контроль завода во Всеволожске (Ленинградская область) извлек выручку в размере почти €37 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет холдинга за девять месяцев текущего года.

«Чистая выручка от колебаний периметра составила €41,7 млн, из которых €36,9 млн от российской дочерней компании после реконсолидации в конце марта», — говорится в тексте.

Бренд покинул рынок РФ на фоне западных санкций после начала спецоперации на Украине. Компания известна россиянам как продавец стиральных машин.

Весной 2024 года 100% долей Ariston были переданы во временное управление структуре «Газпром». Однако спустя год это решение было отменено в результате «интенсивного лоббирования» итальянских чиновников. Как сообщил изданию Financial Times неназванный чиновник, решающую роль в переговорах сыграли итальянский МИД и посольство в Москве, а также некое частное лицо.

