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«Севергрупп» нашла покупателя на бывший завод Bosch

«Севергрупп» продала бывший завод Bosch в Энгельсе
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Global Look Press

«Севергрупп» подписала соглашение о продаже завода по производству электроинструментов ООО «Энгельс Электроинструменты», который ранее принадлежал немецкой компании Bosch. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя холдинга.

Покупателем стало ООО «Интернет-проекты». Сумма сделки не называется.

«Севергрупп» заявила, что продажа завода стала взвешенным решением, принятым в рамках балансировки промышленного портфеля группы. Там отметили, что этот актив не соответствовал долгосрочной стратегии развития компании.

Сделка позволила сохранить «функциональную целостность завода, все обязательства перед сотрудниками и партнерами, а также обеспечить стабильность производства», добавили в холдинге.

Bosch не заявлял о своем уходе из России, но в марте 2022 года компания остановила локальное производство бытовой техники из-за ужесточения экспортного контроля и сложностями с поставками компонентов из Европы.

В мае ТАСС сообщал, что немецкая компания не смогла продать заводы в России из-за передачи их во временное управление «Газпрому».

Ранее сообщалось, что Bosch не планирует возвращаться в Россию.

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