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Активы Ariston не перешли «Газпрому» из-за итальянских дипломатов

FT: в возврате бизнеса Ariston в России участвовало частное лицо из Италии
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Shutterstock/testing

Передача активов Ariston в России во временное управление структуре «Газпрома» отменена в результате «интенсивного лоббирования» итальянских чиновников. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщил изданию неназванный чиновник, решающую роль в переговорах сыграли итальянский МИД и посольство в Москве, а также некое частное лицо. В Италии надеются, что президента РФ Владимира Путина можно убедить вернуть бизнес Ariston.

Бренд покинул рынок РФ на фоне западных санкций после начала спецоперации на Украине. Компания известна россиянам как продавец стиральных машин.

В апреле появилась информация, что Kia собирается вернуться в Россию. Такая информация просочилась в СМИ, после чего компания стала уверять, что журналисты их неправильно поняли.

Дилеры «Авилон» и «Рольф» прогнозируют, что при немедленной отмене санкций против России Hyundai Motor, владеющей Kia, понадобится от полутора до трех лет на реинтеграцию в российский авторынок.

Ранее стало известно, какой японский бренд может вернуться в Россию.

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